Anwendung eines softwaredefinierten Fahrzeugkonzepts zur Beschleunigung der Zukunft der Eisenbahninnovation

Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für intelligente Edge-Lösungen, gab heute bekannt, dass Hyundai Rotem, ein führender Anbieter industrieller Schienensysteme und intelligenter Logistiklösungen, Wind River Studio Developer einsetzen wird, um seine Entwicklungsumgebung für Eisenbahnsysteme zu modernisieren und zu automatisieren.

Aufbauend auf einer 30-jährigen Beziehung als langjähriger VxWorks -Kunde wird Hyundai Rotem den Einsatz von Wind River-Lösungen ausweiten, um seine Umstellung auf Cloud-native Entwicklung voranzutreiben und so mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz bei der Umstellung des Unternehmens auf ein softwaredefiniertes Bahnsystem zu erreichen.

"Wir freuen uns sehr, Hyundai Rotem auf seinem Weg zu softwaredefinierten, autonomen Transportsystemen zu unterstützen", sagte Javed Khan, Executive Vice President und President of Software, Advanced Safety, and User Experience bei Aptiv. "Mit Wind River kann Hyundai Rotem seine Softwareentwicklungsprozesse modernisieren, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Qualität eingehen zu müssen. Dies ermöglicht schnellere Innovationen, höhere Effizienz und geringere Kosten bei gleichzeitiger Bereitstellung sicherer, konformer und zuverlässiger Edge-Systeme."

"Durch den Einsatz der Wind River-Technologie vollzieht Hyundai Rotem eine strategische Umstellung auf softwaredefinierte Funktionen, die uns dabei helfen werden, unsere Entwicklungsumgebung zu automatisieren, Innovationen zu beschleunigen und den ROI bei aktuellen und zukünftigen Projekten zu maximieren. Zusammen mit Wind River und ihrer branchenübergreifenden Expertise im Bereich betriebskritischer Anwendungen schaffen wir eine Umgebung für die Zukunft des intelligenten Schienenverkehrs", so Won-Sang Lee, Vice President und Chief Technical Officer, RS R&D Hub, Hyundai Rotem.

Studio Developer, eine moderne DevOps-Plattform, wird Hyundai Rotem mit fortschrittlicher agiler Entwicklungs-Software wie CI/CD und Cloud-nativer Bereitstellung unterstützen, um moderne Herausforderungen in der Softwareentwicklung zu lösen, die der Automatisierung im Wege stehen. Hyundai Rotem wird außerdem die Wind River Cloud Platform als Cloud-Infrastruktur für das Hosting von Studio Developer nutzen und weiterhin VxWorks für sein sicherheitszertifiziertes Managementsystem zur Signal- und Zugsteuerung verwenden.

Studio Developer wurde entwickelt, um die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb kritischer Systeme an der intelligenten Edge zu beschleunigen. Er ermöglicht agile Praktiken wie CI/CD und Cloud-native Bereitstellung, um Hindernisse bei der Automatisierung zu überwinden. Durch verstärkte Automatisierung und Zusammenarbeit unterstützt Studio Developer die Effizienz der Entwickler, ermöglicht Tests schon in frühen Entwicklungsphasen, steigert die Agilität und verlängert die Lebensdauer des Systems.

Die Cloud-Plattform bietet eine robuste, lokale Private-Cloud-Lösung für die Bereitstellung und Verwaltung komplexer Cloud-Architekturen in anspruchsvollsten Umgebungen. VxWorks ist nach wie vor das branchenweit vertrauenswürdigste Echtzeitbetriebssystem (RTOS) und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für betriebskritische Bahnsysteme.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Über Hyundai Rotem

Hyundai Rotem ist ein global integriertes Unternehmen, das dazu beiträgt, die Zukunftsfähigkeit in den Bereichen Schienenverkehrslösungen, Verteidigungslösungen und Öko-Anlagen zu sichern. Das Unternehmen verfolgt außerdem ein intelligentes Logistikgeschäft und liefert Mobilitätsprodukte und Automatisierungsanlagen zur Steigerung der logistischen Effizienz, darunter fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), autonome mobile Roboter (AMR) und automatisierte Lagerlösungen. Hyundai Rotem leistet darüber hinaus einen Beitrag zur nationalen Sicherheit Südkoreas durch die Entwicklung von Bodenwaffensystemen und intelligenten unbemannten Waffensystemen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hyundai Rotem.

