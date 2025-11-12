Das auf Solar-Elektroautos spezialisierte Unternehmen Aptera Motors hat mit dem Bau seiner Validierungs-Fahrzeugmontagelinie in seinem Werk in Südkalifornien begonnen. Die neue Anlage ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kleinserienproduktion des Unternehmens. Das Herzstück der neuen Anlage ist eine großformatige Präzisionsmontagevorrichtung, die für die Body-in-Carbon-Struktur (BinC) von Aptera entwickelt wurde. Diese Vorrichtung soll eine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.