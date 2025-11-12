Der kommende vollelektrische GLB durchläuft aktuell letzte Tests. Im Vorfeld der für Anfang Dezember angekündigten Präsentation hat Mercedes jetzt erste offizielle Infos und Bilder des Familien-SUV veröffentlicht. Mercedes stellt konsequent auf seine neue Nomenklatur um - mit dem Modellwechsel wird aus dem Familien-SUV EQB der GLB mit EQ-Technologie. Während der 2021 eingeführte Vorgänger aktuell ausläuft, läuft sich hinter den Kulissen schon die ...

