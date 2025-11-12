Kräftig nach oben geht es zur Wochenmitte bei der Aktie von Aixtron. Mit einem Kurssprung von knapp elf Prozent ist sie vor Jungheinrich und Stroeer der derzeit mit Abstand beste Werte im MDAX. Charttechnisch gelang der Sprung auf eine neues Jahreshoch. Beflügelt wird das Papier von einer Kaufempfehlung der Bank of America.Oliver Wong, Analyst bei der Bank of America, hat die Aktie von Aixtron von "Underperform" auf "Buy" gleich doppelt hochgestuft. Das Kursziel hat er von 11,60 auf 25,10 Euro mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär