Ismaning (ots) -Anlässlich seines 30-jährigen Firmenjubiläums spendet HSE 300.000 Euro an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung und setzt damit ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und gelebte Solidarität. Seit Anfang des Jahres hat der Live-Commerce Experte HSE seine Kund:innen dazu aufgerufen, sich an der Jubiläumsaktion zu beteiligen und gemeinsam Gutes zu tun. Herzstück der Kampagne sind exklusive Charity-Armbänder, deren Verkaufserlöse den Projekten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung zugutekommen. Im feierlichen Rahmen des Charity-Events präsentierten Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE, und Rainer Stäbler (CFO/COO) das beeindruckende Spendenergebnis. Gemeinsam mit Judith Williams, Thomas Rath, Barbara Klein, Beate Johnen, Belinda Gold, Martina Reuter, Svenja Simmons und Patrick Poralla setzt HSE ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und soziales Engagement - getragen von der Unterstützung von über 140 weiteren HSE Creator, die die Charity-Initiative im Laufe des Jahres mit großem Einsatz begleitet haben.Kinderwünsche sichtbar machen - die HSE Social Media AktionIm Rahmen des Charity-Events initiierte HSE eine berührende Fotoaktion, die Kinderwünsche ins Rampenlicht rückt. Gemeinsam mit den Partnerprojekten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung hatte das Unternehmen im Vorfeld Wünsche von Kindern gesammelt - Wünsche, die berühren und zum Nachdenken anregen. Die Gäste konnten eine dieser Wunschkarten auswählen - einen Wunsch, der sie persönlich bewegte - und sich anschließend mit einem Charity-Armband fotografieren lassen. Jedes Foto steht symbolisch für ein Versprechen: "Ich sehe diesen Wunsch. Und ich helfe, ihn zu erfüllen."Durch das Teilen der Bilder in den sozialen Medien werden die Kinderwünsche sichtbar und erhalten eine emotionale Bühne - ein Aufruf an die Community, selbst aktiv zu werden und Teil der Aktion zu sein."HSE und Hubert Burda Media erreichen als Medienunternehmen täglich Millionen Menschen. Gemeinsam nutzen wir unsere Reichweite, um auf Missstände aufmerksam zu machen und jenen Kindern eine Stimme zu geben, die sonst oft ungehört bleiben", erklärt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. "Dass wir durch die großartige Unterstützung unserer Kund:innen und Creator 300.000 Euro an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung spenden können, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Es zeigt, wie viel Gutes entstehen kann, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen."Armbänder als Symbol für Hoffnung und GemeinschaftIm Mittelpunkt der Charity-Aktion stehen Armbänder als Sinnbild für Freude, Hoffnung und Zusammenhalt. Seit Ende März sind die exklusiven Schmuckstücke bei HSE erhältlich - präsentiert über die drei TV-Sender HSE, HSE Extra und HSE Trend sowie den HSE Onlineshop und die HSE App.Ob mit Zirkonia (59,99 Euro) oder Brillanten (1.299 Euro), in Gelb- oder Weißgold mit Stern-, Kreuz- oder Kleeblatt-Anhänger - jedes Armband trägt eine Botschaft: Miteinander bewegen wir etwas. Für jedes verkaufte Armband spendet HSE 30 Euro bzw. 300 Euro an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung, abzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer."BAMBI hilft Kindern" - ein Abend der SolidaritätDas renommierte Charity-Event TRIBUTE TO BAMBI, das vom Burda Verlag zugunsten der gleichnamigen Stiftung ausgerichtet wird, vereinte am 11. November 2025 rund 300 Gäste aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik im Rocco Forte The Charles Hotel in München. Unter dem Leitmotiv "BAMBI hilft Kindern" stand der Abend ganz im Zeichen des Engagements für Kinder in Not.Über HSEHSE ist einer der führenden Live-Commerce-Anbieter Europas. Ob über die drei TV-Sender, den Onlineshop, die prämierte HSE App oder die Social-Commerce-Kanäle - die Kund:innen von HSE entscheiden, wann und wo sie shoppen wollen. HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert 1,2 Millionen aktive Kund:innen, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.Das Unternehmen erreicht über seine drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800 Mitarbeitende sorgen für ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes Einkaufserlebnis. Über seine Geschäftspartner schafft HSE zudem über 1.700 zusätzliche Arbeitsplätze in den Bereichen Logistik, Callcenter und Tech Development.Für seine herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners.Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.com.