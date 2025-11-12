Mit einem Plus von über 7 % gehört Jungheinrich heute nach den Quartalszahlen zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|31,660
|31,700
|14:40
|31,680
|31,700
|14:40
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:18
|Jungheinrich setzt positive Entwicklung nach erfolgreichem Quartal fort
|13:14
|ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm
| HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat unter anderem wegen Kosten für die Umsetzung seiner Sparmaßnahmen im dritten Quartal wie erwartet rote Zahlen geschrieben. Hinzu kamen...
► Artikel lesen
|13:06
|Jungheinrich springt an. Rallyestart?
|Mit einem Plus von über 7 % gehört Jungheinrich heute nach den Quartalszahlen zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|12:42
|BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der...
► Artikel lesen
|11:18
|Jungheinrich verzeichnet deutlichen Anstieg: Quartalszahlen beflügeln Aktienkurs
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|JUNGHEINRICH AG
|31,700
|+7,90 %