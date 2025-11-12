So langsam wird es spannend - werden wir in diesem Jahr eine Jahresendrally sehen oder fällt sie aus? Nachfolgend erfahren Sie, was passieren muss, damit die Börsen nach oben tendieren und wo potenzielle Risiken liegen. Jahresendrallys sind in der Regel zwischen Oktober und Dezember zu beobachten. Häufig steigt das Kursniveau spürbar, bevor das Jahr zu Ende geht. Es gibt verschiedene Gründe für dieses Phänomen. Zum einen kaufen Fondsmanager und institutionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...