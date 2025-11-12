Die Vermutung, dass es sich bei dem interstellaren Kometen 3I/Atlas um ein künstliches Objekt handeln könnte, hält sich hartnäckig. Ein Radiosignal bringt diese kontroverse Theorie jetzt aber ins Wanken. Der Komet 3I/Atlas ist erst das dritte interstellare Objekt, das bei der Durchquerung unseres Sonnensystems entdeckt wurde - und er fasziniert Forscher:innen seit Monaten. Wie Gizmodo berichtet, könnten neue Beobachtungen, die mit dem Meerkat-Teleskop ...

