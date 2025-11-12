© Foto: Dall-E

Nach der erfolgreichen Einreichung bei der SEC könnte der erste amerikanische Spot-XRP-ETF von Canary Funds bereits am Donnerstag auf dem Nasdaq gelistet werden.Nach Bitcoin und Ethereum könnte in den USA nun erstmals ein Spot-XRP-ETF zugelassen werden. Der Fonds von Canary Funds, der den Preis der viertgrößten Kryptowährung der Welt direkt abbildet, hat mit der Einreichung des Form 8-A bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) die letzte regulatorische Hürde genommen. Sobald die Nasdaq die Listung - voraussichtlich bis Mittwochabend - zertifiziert, dürfte der Handel bereits am Donnerstag beginnen. Damit wäre der "Canary XRP Trust" der erste vollständig durch physisches XRP …