München (ots) -Dr. Clemens Fischer als "Entrepreneur of the Year" ausgezeichnetEine starke Vision, unternehmerischer Mut, Innovationskraft und gesellschaftliche Verantwortung - mit diesen Eigenschaften überzeugte Dr. Clemens Fischer, Gründer und CEO der FUTRUE Gruppe, die Jury des "EY Entrepreneur of the Year"-Awards 2025.Innovation als Vision"Während in Bereichen wie der künstlichen Intelligenz oder der Raumfahrt bahnbrechende Fortschritte erzielt werden, stagniert der Gesundheitssektor trotz einzelner Erfolge weitgehend. Die Entwicklung neuer Medikamente dauert heute durchschnittlich 13 Jahre - doppelt so lange wie noch vor 30 Jahren", erklärt Fischer. "Es ist höchste Zeit für eine grundlegende Veränderung!"Aus diesem Grund gründete Clemens Fischer gemeinsam mit Madlena Hohlefelder die FUTRUE Gruppe - eine Unternehmensgruppe mit heute über 20 Firmen und mehr als 90 Arzneimittelzulassungen, darunter einige der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Healthcare-Branche.Fischers Ziel: Arzneimittel und Technologien zu entwickeln, die den Gesundheitsmarkt nachhaltig verändern. Dabei setzt er auf einen in der Industrie bislang einzigartigen Ansatz: schlanke, hochspezialisierte und unabhängige Teams mit weniger als 180 Mitarbeitenden pro Unternehmen, die neue Therapien in Rekordzeit entwickeln und zur Marktreife bringen.Er setzt dabei bewusst auf eine neue Generation dynamischer Talente, die den Mut haben, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Eine vorherige Karriere in der Pharmaindustrie ist bei FUTRUE kein Muss.Eine Welt ohne chronische SchmerzenMit VERTANICAL, einem der Unternehmen der FUTRUE-Gruppe, geht Fischer auch in der Schmerztherapie neue Wege. Mit VER-01, einem innovativen cannabinoidbasierten Fertigarzneimittel, möchte Fischer Millionen Patienten, die aktuell unter chronischen Schmerzen leiden und oftmals nur mit nebenwirkungsreichen Opioiden behandelt werden können, ein neues Leben schenken."Chronische Schmerzen sind längst zu einer der größten und am meisten unterschätzten Volkskrankheiten unserer Zeit geworden - nicht umsonst sprechen Experten von der stillen Epidemie des 21. Jahrhunderts", so Fischer.Die Ergebnisse aus zwei großen Phase-III-Studien, die erst kürzlich in den renommierten Fachzeitschriften Nature Medicine und Pain & Therapy veröffentlicht wurden, zeigen großes Potenzial: Das Präparat reduziert die Schmerzintensität signifikant, zeigt keine Hinweise auf Abhängigkeit oder Missbrauch und ist Opioiden in Wirksamkeit und Verträglichkeit überlegen.Technologie als Gamechanger"So vielversprechend diese pharmakologischen Entwicklungen sind - der wirklich fundamentale Wandel in der Medizin wird möglicherweise nicht aus Pharmalaboren stammen, sondern aus den Innovationsschmieden der Tech-Industrie", so Fischer. Mit dem Tochterunternehmen FUTRUE Neurosciences arbeitet er daher an der Entwicklung sogenannter Brain Interfaces - einer direkten Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Damit will er Blinden wieder zum Sehen verhelfen und Gelähmten das Gehen ermöglichen."Die Zukunft der Medizin liegt in der Verbindung von Biologie, Technologie und künstlicher Intelligenz", ist Fischer überzeugt.Entrepreneurship mit gesellschaftlichem ImpactFür die Jury des "Entrepreneur of the Year"-Awards verkörpert Dr. Fischer beispielhaft die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg, Innovationsgeist und gesellschaftlicher Verantwortung. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen habe er immer vorausschauend entschieden und mutig investiert. Damit stehe er für eine neue Generation deutscher Unternehmer, die Entrepreneurship, Purpose, Growth und Impact verbinden.