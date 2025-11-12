Hamburg (ots) -Zum 1. Januar 2026 wird Bernt Farcke (59) die Leitung des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) als Geschäftsführender Direktor übernehmen. Er folgt auf Dr. Torsten Raynal-Ehrke, den Gründungsdirektor, der nach über zehnjähriger Tätigkeit in den Ruhestand tritt. Die Berufung erfolgte, auf Vorschlag des Bundesumweltministeriums (BMUKN), durch Claudia Bühler, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der KNE gGmbH.Bernt Farcke war seit 2001 im Bundeslandwirtschaftsministerium tätig; zuletzt bis Juli 2025 als Leiter der Abteilung 5. In dieser Funktion war er seit 2022 auch Vorstandsvorsitzender der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. Er prägte im Bundeslandwirtschaftsministerium über zwei Jahrzehnte zentrale Bereiche wie Nachhaltigkeit, nachwachsende Rohstoffe, erneuerbare Energien und Wald- und Fischereipolitik.Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael Otto und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der KNE gGmbH betont: "Mit Bernt Farcke gewinnt das KNE eine erfahrene, kompetente und durchsetzungsstarke Persönlichkeit. In seiner Rolle als Geschäftsführer der KNE gGmbH und Direktor des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende wird er die erfolgreiche Arbeit des Kompetenzzentrums auch in herausfordernden Zeiten sicherstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm".Der neue Geschäftsführer Bernt Farcke selbst erklärt seine Vision: "Wir brauchen eine beschleunigte Energiewende und wir brauchen einen starken Natur- und Artenschutz. Es ist wichtig, mögliche Konflikte zwischen Artenschutz und erneuerbaren Energien früh zu erkennen und zu mindern, und Synergien zwischen beiden Anliegen zu fördern. Unter meiner Leitung wird das KNE als unabhängige Facheinrichtung weiterhin seinen unverzichtbaren Beitrag zu naturverträglichen Problemlösungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten und hochmotivierten Team."Claudia Bühler würdigte auch die Arbeit des scheidenden Geschäftsführenden Direktors, der zunächst den Gründungs- und Aufbauprozess des KNE leitete, und seit 2016 die Geschicke des Kompetenzzentrums lenkte. "Herr Dr. Raynal-Ehrke hat sich große Verdienste beim Auf- und Ausbau des KNE erworben. In seiner Amtszeit als Geschäftsführender Direktor hat er das KNE zu einer kompetenten, leistungsfähigen und bei den Akteuren der naturverträglichen Energiewende weithin anerkannten Facheinrichtung geformt. Dafür danken wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm alles Gute für den verdienten Ruhestand", so Bühler.Das KNE ist eine gemeinnützige Institution, die 2016 als unabhängig arbeitende Facheinrichtung gegründet wurde. Alleinige Gesellschafterin der gGmbH ist die Umweltstiftung Michael Otto. Finanziert wird das Kompetenzzentrum aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Das KNE unterstützt die naturverträgliche Energiewende in Deutschland durch Beratung, Wissenstransfer, Dialogprozesse und Unterstützung bei der Vermeidung und Lösung von Konflikten vor Ort. Es arbeitet mit den Akteuren der naturverträglichen Energiewende auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zusammen.Bernt Farcke wurde am 11.12.1965 in New York geboren,- 1993-1998: Bündnis 90/Die Grünen / GAL Hamburg Kreis-/Landesgeschäftsführer- 1999-2001: Bündnis 90/Die Grünen, Persönlicher Referent der Parteivorsitzenden- seit 02/2001: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft- 2001-2005: Leiter des Leitungsstabs- 2005-2010: Leiter Unterabteilung 'Märkte für tierische Erzeugnisse, Markt-struktur, Planungsgrundlagen'- 2010-2019: Leiter Unterabteilung 'Nachhaltigkeit, Nachwachsende Rohstoffe',- 2019-2021: Abordnung an das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt als Leiter der Abteilung 'Ländlicher Raum, Agrarpolitik'- 2021-2022: 'Medien- und Kommunikationsstab'- 01/2022-07/2025: Leiter Abteilung 5 'Wald, Nachhaltigkeit, Nachwachsende Rohstoffe'- ab 01/2026 Geschäftsführer der KNE gGmbH und Direktor des Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende.Pressekontakt:Umweltstiftung Michael OttoJanne RollProjektleiterin Kommunikation & DialogformateE-Mail: janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.orgTel.: 040 6461 7155Umweltstiftung Michael OttoSibylle DunckerProjektleitung Trägerschaften KNE und NFHE-Mail: sibylle.duncker@umweltstiftungmichaelotto.orgTel.: 040 6461 5625Original-Content von: Umweltstiftung Michael Otto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77764/6156913