Baden-Baden (ots) -Live-Show mit Musik und Spenden-Hotline für die Kinderhilfsaktion / u. a. mit Sarah Zucker und Tom Astor / Freitag, 21.11.25, 20:15 Uhr / SWR, SR und ARD MediathekAndy Borg ruft zur Hilfe auf für Kinder in Not: Gemeinsam mit prominenten Gästen präsentiert er eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow und stellt sich mit ihr in den Dienst der guten Sache: "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" sammelt Spenden für die "Herzenssache", die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Die Aktion unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten. Die drei Stunden dauernde Live-Show stellt Hilfsprojekte sowie die Beteiligten vor und ruft zur Unterstützung auf. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird gezeigt am Freitag, 21. November 2025, 20:15 Uhr, im SWR und SR sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg).Andy Borg: "Davon haben alle was""Davon haben alle was", sagt Andy Borg: "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer tun Gutes und helfen den Kindern. Und wir sorgen für die Musik. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Schlager-Spaß nun schon im fünften Jahr in Folge, wie immer kurz vor Beginn der Adventszeit, der Herzenssache widmen. Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen."Ulla Fiebig: "Wir wollen Kindern ein glückliches Aufwachsen schenken""Seit 25 Jahren gibt es den Verein Herzenssache. Und: Mehr als jeder Zweite im Südwesten kennt die Herzenssache. Eine Erfolgsgeschichte für den Verein, der sehr vieles erreicht und bewegt hat. Gleichzeitig aber auch ein Beleg dafür, wie notwendig es ist, Kinder und Jugendliche in Deutschland zu unterstützen. Uns von der Herzenssache spornt daher seit Jahren ein Gedanke an: Jede Spende sorgt für mehr Teilhabe und Wärme in unserer Gesellschaft."Musik unter anderem mit Helmut Lotti, Alexandra Hofmann und FantasyMusikalische Gäste sind unter anderem Tom Astor, Sarah Zucker, Helmut Lotti, Alexandra Hofmann, Fantasy, Sigrid & Marina, Die Gasgeber sowie die Sängerin Senta mit dem Herzenssache-Chorprojekt "Kleine Stars mit und ohne Handicap". Außerdem ist Monsieur Chapeau als Showact dabei.Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im SüdwestenNeben der Musik stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt sowie "Herzenssache"-Förderprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vorgestellt werden Hilfsprojekte unter anderem aus Freiburg, Saarbrücken, Trier, Rockenhausen in Rheinland-Pfalz und aus Emmendingen in Baden-Württemberg.Spenden-Hotline mit Sven Plöger, Susanne Nett und anderenDie Zuschauer:innen können spenden, um Kindern und Jugendlichen im Südwesten zu helfen. Es ist eine Spenden-Hotline eingerichtet. Prominente nehmen während der Sendung unter 0800 888 15 15 Anrufe und Spenden entgegen. So kann das Publikum helfen, dass Hilfsprojekte realisiert werden. An der Telefon-Hotline sitzen unter anderem der ARD-Wetterexperte Sven Plöger, "Lottofee" Miriam Audrey Hannah, "Rezeptsucherin" Susanne Nett, die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz sowie zahlreiche weitere bekannte Moderator:innen aus dem SWR und SR Programm. Unterstützt wird Andy Borg in der Show von Anna-Lena Dörr, die an der Spenden-Hotline moderieren wird.Informationen zur "Herzenssache" auch unter www.herzenssache.de"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg"Freitag, 21. November 2025, 20:15 Uhr, SWR und SR sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)