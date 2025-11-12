Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Komposition des Ethna-DYNAMISCH Fonds (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) hat sich im abgelaufenen Monat ausgezahlt, so die Experten von ETHENEA.Im Zuge der anhaltenden Aktienrally hätten die Experten von ETHENEA die taktisch orientiertere Zurückhaltung abgelegt und die Nettoquote von 79,9% auf 83,6% erhöht. Im Zuge dieser Erhöhung sei das zuvor reduzierte Technologie-Exposure wieder hinzugefügt worden. In der Summe seien ca. 35% des Portfolios im weitesten Sinne dem KI-Universum zuzuordnen, weil sie entweder Soft- oder Hardwareanbieter seien oder die Geschäftsmodelle grundsätzlich von KI profitieren würden. Die Anzahl der Titel sei von 56 auf 49 reduziert worden. ...

