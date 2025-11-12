Die US-Großbank JP Morgan startet ihre Attacke auf den deutschen Bankenmarkt. In wenigen Monaten will das größte amerikanische Geldhaus mit seiner Digitalbank Chase auch in Deutschland Fuß fassen.Die US-Großbank JP Morgan ist offiziell in Deutschland gelandet und hat ein Büro mitten in Berlin eröffnet. Das Berliner Büro, untergebracht in der früheren Axel-Springer-Passage, bietet auf über 5.500 Quadratmetern Raum für rund 400 Beschäftigte. Bislang sind bereits mehr als 100 Stellen besetzt, der Personalaufbau soll laut Unternehmen weitergehen. Neben der Digitalbank Chase werden dort auch Mitarbeitende aus dem Vermögensverwaltungs- und Firmenkundengeschäft arbeiten. Mit Chase will JP Morgan …