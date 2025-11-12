Die selbstverwaltende 5G-Lösung reduziert die Komplexität, verbessert die Betriebszeit und beschleunigt die Transformation in unternehmenskritischen Umgebungen.

In einem Schritt, der die Art und Weise neu definieren soll, wie Unternehmen und Dienstleister geschäftskritische Konnektivität verwalten, hat Sutherland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geschäfts- und digitale Transformation, heute die Einführung einer KI-fähigen privaten 5G- und autonomen Netzwerklösung in Zusammenarbeit mit Celona bekannt gegeben, dem Innovator aus dem Silicon Valley, der Pionierarbeit im Bereich der 5G-LAN-Architektur geleistet hat.

Dieses End-to-End-Angebot vereint die Agentic Service Management Orchestration (SMO)-Plattform von Sutherland und eine Reihe von KI-fähigen xApps und rApps mit der privaten 5G-Infrastruktur der nächsten Generation von Celona. Das Ergebnis ist ein selbstverwaltetes, absichtsbasiertes Netzwerk, das den menschlichen Eingriff erheblich reduziert und gleichzeitig die Leistung, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit in Unternehmens- und Telekommunikationsumgebungen erhöht.

"Unternehmen möchten Netzwerke nicht mehr selbst verwalten sie wünschen sich Netzwerke, die sich selbst verwalten", erklärte Sriram Panchapakesan, Chief Executive Officer of Communications, Media Entertainment bei Sutherland. "Durch die Kombination von Autonomie und Intelligenz bietet diese Lösung Kommunikationsdienstleistern mehr Kontrolle, schnellere Problemlösungen und die Flexibilität, sich an veränderte Anforderungen anzupassen."

Durch diese Zusammenarbeit lassen sich die Plattformen NetSentinel.AI und NetAssist.AI von Sutherland nahtlos in die Edge- und Funktechnologien von Celona integrieren, die auf Sutherlands Agentic SMO und einer umfangreichen Suite von KI-fähigen x-Apps und r-Apps basieren. Zusammen ermöglichen diese Funktionen eine absichtsbasierte Automatisierung, dynamisches Network Slicing und eine geschlossene Qualitätssicherung über den gesamten Netzwerklebenszyklus hinweg.

Diese KI-gestützte Lösung sorgt für messbare Verbesserungen in Bezug auf Verfügbarkeit, Leistung und betriebliche Effizienz, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten gesenkt und der Weg zu vollständig autonomen, selbstoptimierenden Netzwerken beschleunigt werden.

"Wir freuen uns sehr, diese gemeinsame Lösung mit Sutherland auf den Markt zu bringen", erklärte Rajeev Shah, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Celona. "Unser kombiniertes Fachwissen in den Bereichen private 5G-Innovation und KI-gesteuerte Netzwerkautomatisierung wird die weltweite Einführung autonomer Netzwerke beschleunigen, die vorausschauender, anpassungsfähiger und nachhaltiger sind und damit eine neue Ära der industriellen Intelligenz einläuten."

Von Fertigungsstätten und Logistikzentren bis hin zu Gesundheitssystemen und Energienetzen ermöglicht diese gemeinsame Lösung Unternehmen die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und leistungsstarker Konnektivität. Die Zusammenarbeit zwischen Sutherland und Celona ist in Nordamerika, EMEA, APAC und LATAM verfügbar und treibt die Entwicklung der Branche hin zu vollständig autonomen Netzwerken voran. Dadurch werden Abläufe vereinfacht, die Servicekontinuität verbessert und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre digitale Transformation verantwortungsbewusst und nachhaltig zu skalieren.

Über Sutherland

Künstliche Intelligenz. Automatisierung. Cloud-Engineering. Erweiterte Analyse.

Dies sind für Unternehmen die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Für uns sind sie unsere Kernkompetenz.

Wir arbeiten mit weltweit bekannten Marken zusammen. Wir bieten ihnen ein einzigartiges Wertversprechen durch marktführende Technologien und exzellente Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei das Digital Engineering die Grundlage für schnelle Innovationen und skalierbare Geschäftstransformationen.

Wir haben 363 einzigartige, unabhängige Erfindungen entwickelt, von denen 250 auf KI basieren und von verschiedenen Patenterteilungen in kritischen Technologien abgedeckt sind. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen Produkte und Plattformen treiben wir die digitale Transformation in großem Maßstab voran, optimieren kritische Geschäftsabläufe, erfinden Erfahrungen neu und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen, die alle über ein nahtloses "As-a-Service"-Modell bereitgestellt werden.

Wir bieten jedem Unternehmen neue Schlüssel für seine Geschäfte, die Menschen, mit denen es zusammenarbeitet, und die Kunden, die es bedient. Mit bewährten Strategien und agiler Umsetzung ermöglichen wir nicht nur Veränderungen wir schaffen digitale Ergebnisse.

Weitere Informationen: www.sutherlandglobal.com

Über Celona

Celona mit Sitz im Silicon Valley ist ein Pionier und führender Innovator im Bereich privater Wireless-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen hat das branchenweit erste 5G-LAN-System entwickelt, eine schlüsselfertige private 5G-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, den wachsenden Anforderungen an sichere und zuverlässige Konnektivität gerecht zu werden. Celona 5G LAN wurde weltweit in verschiedenen Branchen implementiert und durch Risikokapital in Höhe von mehr als 135 Millionen US-Dollar von Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, NTT Ventures, Cervin Ventures, DigitalBridge und Qualcomm Ventures unterstützt.

www.celona.io

