Silber im Chart-Check: Zurück in der Erfolgsspur!



Werbung







Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Edelmetall Silber. Das Edelmetall erlebte bis Mitte Oktober ein Fabeljahr und kletterte bis auf etwa 54,5 USD, bevor es in eine scharfe Korrektur ging. In der Spitze musste das Edelmetall Kursverluste bis rund 45,5 USD hinnehmen. Die 45,5 USD-Marke war zudem eine wichtige Kernhaltezone, denn hier hatte Silber ein wichtiges Hammertief. Des Weiteren verlief Mitte Oktober die 50-Tage-Linie auf diesem Niveau. Welche Anschlusspotenziale sich aus der aktuellen charttechnischen Situation ergeben und was die saisonalen Rahmenbedingungen bereithalten, erfahre Sie im Video!



HSBC Daily Trading TV vom 11.11.2025: Zurück in der Erfolgsspur!









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









