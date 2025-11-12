© Foto: AdobeStock

Die seit Wochen zu beobachtende Seitwärtsbewegung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Kupferkessel brodelt. Ein Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Dem Kupferpreis drohen massive Verwerfungen. Lage spitzt sich bei Kupfer zu Bricht der Kupferpreis ein oder aus? Die derzeit zu beobachtenden Seitwärtsbewegung könnte in einem spektakulären Finale münden. Handelsspannen bzw. Seitwärtsbewegungen sind per se mit Vorsicht zu genießen, doch ob des ambivalenten Chartbilds ist die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung bei Kupfer von besonderer Brisanz. Kurzum. Derzeit steht die Frage im Raum: Knallt es bei Kupfer oder kommt das Preisbeben? Sie wollen keine Chancen …