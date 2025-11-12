Kryptowährungen haben zuletzt eine schwache Performance abgeliefert, doch ein Experte ist sich sicher, dass sich dieser Coin bis Januar mindestens verdoppeln kann. Das steckt konkret dahinter und diese Chancen bieten sich für Investoren. Während Bitcoin & Co. immer weiter abrauschen, hat der Chefstratege Tom Lee von Fundstrat kürzlich eine sehr optimistische Einschätzung zur Kryptowährung Ethereum geteilt. Seiner Meinung nach könnte der Coin massives ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.