Google veröffentlicht sein November-Update für Pixel-Geräte. Der Pixel-Drop bringt KI-Zusammenfassungen, neue Themenpakete und verbesserte Energiesparfunktionen. Google hat am Dienstag seinen neuesten Pixel-Drop für Smartphones des Herstellers veröffentlicht. Das Update erscheint kurz nach einer Aktualisierung der sogenannten Play-Dienste, ist aber unabhängig von der für Dezember erwarteten Android-16-QPR2-Version. Themenpakete verändern das Erscheinungsbild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
