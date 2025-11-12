Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management erweitert erneut ihr Angebot an Laufzeitfonds und startet im November gleich mit zwei Produkten dieser Gattung, so die Experten von "FONDS professionell"."Die wichtigsten Notenbanken haben bereits mehrere Male die Zinsen gesenkt, was zu einem Rückgang der Renditen bei Unternehmensanleihen führte. Verglichen mit den Werten vor zehn Jahren befinden sich diese immer noch auf interessanten Niveaus", kommentiere der Wiener Vermögensverwalter die Produktauflagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
