Auf der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém haben die Regierung, der Lkw-Hersteller Traton und weitere Partner die E-Korridor-Initiative e-Dutra vorgestellt. Das Projekt soll dazu beitragen, den Schwerlastverkehr zwischen Rio de Janeiro und São Paulo zu dekarbonisieren. Rio de Janeiro und São Paulo sind die beiden größten Städte Brasiliens. In Rio leben rund 6,7 Millionen Menschen, in der Mega-Metropole São Paulo sogar knapp 12 Millionen - entsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
