Der italienische Versicherungskonzern Generali steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Zahlen für das dritte Quartal - und die Erwartungen sind hoch. Am morgigen Donnerstag legt der Branchenriese seine Bücher offen. DER AKTIONÄR zeigt, wie hoch genau die Prognosen an den italienischen Versicherungsriesen diesmal ausfallen.Analysten rechnen mit einem operativen Gewinn von rund 1,86 Milliarden Euro. Davon entfallen voraussichtlich 1,04 Milliarden Euro auf das Lebensversicherungsgeschäft, 754 Millionen
