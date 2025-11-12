Der renommierte Konzeptkünstler und Weltenschöpfer Ben Mauro (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, The Predator) freut sich, die vorzeitige Auslieferung der Deluxe-Hardcover-Ausgabe von HUXLEY: The Oracle, dem ersten großen Prequel-Buch im expandierenden HUXLEY-Universum, bekannt zu geben. Diese Premium-Deluxe-Ausgaben sind ab sofort in limitierter Auflage erhältlich, noch bevor die Standardausgabe am 2. Dezember weltweit auf den Markt kommt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111473873/de/

Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE

The Oracle untersucht die Ursprünge von FURY-7, einer verbrannten Wüstenwelt, die von dem alten Maschinenimperium namens Oracles regiert wird. Die Geschichte folgt Max, einem Elite-Ronin-Vollstrecker, der eine Verschwörung aufdeckt, die den Grundstein für die Ereignisse der ursprünglichen HUXLEY-Comics legt.

Diese Deluxe-Edition enthält über 100 Farbillustrationen von führenden Künstlern der Branche, darunter Steve Chinhsuan Wang Gears of War 5), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2), Schöpfer Ben Mauro und exklusives Storyboard-Material von Syama Pedersen, dem Regisseur von Astartes (Warhammer 40k

The Oracle erweitert die Grundlagen der HUXLEY-Welt auf eine Weise, die Fans begeistern wird", so Mauro. "Die Deluxe-Edition bietet einen tieferen Einblick in die Kunst und die Geschichte hinter diesem neuen Kapitel."

Limitierte Deluxe-Hardcover sind ab sofort erhältlich und werden versandt, die weltweite Einzelhandelsausgabe erscheint am 2. Dezember

Deluxe-Editionen:

https://readonlymemory.com/products/the-oracle

https://readonlymemory.com/products/the-oracle-deluxe

Über HUXLEY

HUXLEY ist ein postapokalyptisches Science-Fiction-Universum, das in der fernen Zukunft auf dem Planeten FURY-7 spielt, wo alte Maschinen, abtrünnige KI-Imperien und menschliche Überlebende in einem groß angelegten mythischen Kampf aufeinandertreffen. HUXLEY wurde von Ben Mauro geschaffen und kombiniert filmische Weltgestaltung, Graphic-Novel-Erzählkunst und zukünftige transmediale Erweiterungen in Form von Spielen, Animationen und Sammlerstücken. Weitere Informationen finden Sie unter www.huxleysaga.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111473873/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Ben Mauro

benmauro@huxleysaga.com

www.huxleysaga.com