TUI erzielt starke vorläufige Ergebnisse für das GJ2025, übertrifft Erwartungen mit einem ber. EBIT-Wachstum von +12,6% und liegt damit über der Prognose von +9-11% zu konstanten Wechselkursen



Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR TUI erzielt starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, übertrifft Erwartungen mit einem bereinigten EBIT-Wachstum von +12,6% und liegt damit über der Prognose von +9 bis 11% zu konstanten Wechselkursen Hannover, 12. November 2025. Die TUI AG gibt heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Wachstum des bereinigten EBIT der TUI Group in Höhe von +12,6 % bekannt und übertrifft damit die im August 2025 angehobene Prognose von +9 bis 11 % zu konstanten Wechselkursen. Für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr erzielte die TUI Group ein vorläufiges bereinigtes EBIT von 1.459 Mio. € zu konstanten Wechselkursen, was einen Anstieg von +12,6 % zum GJ 2024 (1.296 Mio. €) darstellt. Zu tatsächlichen Kursen beläuft sich das Ergebnis auf 1.413 Mio. €, entsprechend einem Anstieg von +9,0 %. Diese starke EBIT-Performance wurde durch Rekordergebnisse[1] in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten getrieben und demonstriert die Stärke des TUI Geschäftsmodells sowie die erfolgreiche Umsetzung von Investitionen in profitables Wachstum. Der vorläufige Umsatz der TUI Group von 24.185 Mio. € entspricht einem Wachstum von +4,4 % zum GJ 2024 (23.167 Mio. €) zu konstanten Wechselkursen. Zu tatsächlichen Kursen wurde ein Umsatz von 24.179 Mio. € erzielt, entsprechend einem Anstieg von +4,4 %. Beide Segmente trugen zu diesem Wachstum bei. Dies steht in Relation zur Prognose vom August, in der TUI einen Umsatz am unteren Ende der angegebenen Spanne von +5 bis 10 % zu konstanten Wechselkursen erwartete. Weitere Details zum Geschäftsjahr 2025, zum Ausblick für das Jahr 2026 und zur neuen Ausschüttungsstrategie wird TUI am 10. Dezember 2025 mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bekannt geben.



[1] Seit dem Merger von TUI AG und TUI Travel in 2014

