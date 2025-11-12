Der Singles Day hat für Chinas E-Commerce- und Konsum-Unternehmen einen ähnlichen Stellenwert wie der Black Friday in den USA. Dieser fand - wie jedes Jahr - am 11. November statt. Einen Tag nach dem landesweiten Event verkündete JD.com, dass man in diesem Jahr einen neuen Verkaufsrekord erzielen konnte.Auch wenn der Konzern noch keine konkreten Zahlen nannte, teilte er bereits mit, dass die Bestellungen am Singles Day im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gestiegen sind. Die Anzahl der Käufer ...

