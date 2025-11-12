DJ OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s)
OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR) (S6EW) OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 12-Nov-2025 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR) DEALING DATE: 11/11/2025 NAV PER SHARE: EUR: 139.7010 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1359538 CODE: S6EW =---------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0599613147 Category Code: NAV TIDM: S6EW LEI Code: 549300ZED4J7D0F2CY88 Sequence No.: 408018 EQS News ID: 2228586 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
