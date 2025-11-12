Bremen (ots) -Ina Müller ist einfach ein norddeutsches Original. Aufgewachsen mit vier Schwestern auf einem Bauernhof in Köhlen, hat sie früh gelernt, sich durchzusetzen. Immer "op Platt". Als pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitet sie in Apotheken in Bremen-Blumenthal, Westerland auf Sylt und München. Mitte der 1990er-Jahre beginnt sie ihre Bühnenkarriere mit dem Frauen-Kabarett-Duo "Queen Bee". Als Sängerin, Moderatorin und Entertainerin hat sie sich mittlerweile in die Herzen ihres Publikums manövriert und hat auch nicht vor, diesen Platz so schnell zu verlassen. Musikalisch gelingt das der Frau, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feierte, mit neuen Songs - pünktlich am 3nach9-Sendungstag erscheint ihr neues Album "6.0". Immer unterhaltsam und überraschend präsentiert sie seit 2007 aus dem legendären Hamburger "Schellfischposten" ihre nächtliche Show "Inas Nacht". Gerade wurde sie dafür zum dritten Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Über die Bedeutung von Freundschaft und warum jede Frau eigentlich 13 Männer bräuchte, berichtet Ina Müller bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 14. November 2025, um 22:30 Uhr Hundetrainer Martin Rütter, Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, Lehrerin Nejla Erkilic, Kardiologo Nana-Yaw Bimpong-Buta sowie die Influencer Geraldine Schüle & Patrick Ortlieb, die einen 500 Jahre alten Hof sanieren.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Außerdem dürfen sich 3nach9-Fans freuen auf:NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr FernsehenFreitag, 14. November 2025, 22:00-22:30 Uhr3nach9 - 50 Jahre Humor und echte HeldenJudith Rakers, Giovanni di Lorenzo, Amelie Fried und die unvergessene Marianne Koch erinnern sich an Gäste aus fünf Jahrzehnten 3nach9. Herausgekommen ist eine amüsante, spannende und berührende Zeitreise von Deutschlands dienstältester Talkshow.NDR/Radio Bremen-FernsehenSamstag, 15. November 2025, 0:30-1:15 Uhr (in der Nacht von Freitag auf Samstag)Giovanni di Lorenzo: Meister der ZwischentöneEr ist einer der profiliertesten Journalisten der Republik - Giovanni di Lorenzo. Anlässlich seines 60. Geburtstages im März 2019 hat Radio Bremen den Ausnahmejournalisten begleitet. Entstanden ist ein Porträt über den Meister der Zwischentöne. Einen, der die Medienlandschaft prägt und immer wieder Denkanstöße liefert.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6157028