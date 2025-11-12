Die Aktie von Village Farms International zählt zu den größten Gewinnern der vergangenen zwölf Monate: Mit einem Kursanstieg von fast 380 Prozent hat das Unternehmen seine Anleger begeistert. Auch die aktuellen Zahlen für das dritte Quartal 2025 untermauern diesen Aufwärtstrend - das kanadische Unternehmen überzeugt mit deutlichem Umsatzwachstum, steigenden Margen und einer soliden Bilanzstruktur. Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal Village ...

