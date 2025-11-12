Leer (ots) -Wenn die Flammen hinter der gewölbten Scheibe tanzen, zeigt sich der besondere Charakter des Kaminofens APELLA. Die trapezförmige Silhouette, die geriffelten Seitenwände und die mattschwarze Oberfläche verleihen ihm eine kraftvolle Ausstrahlung. Auf schlanken Standfüßen stehend, verbindet er Industrial-Design mit einem Hauch klassischer Tradition - und wird so zum Mittelpunkt, an dem sich Wärme und Wohnlichkeit entfalten.Handwerkliche Kunst seit 150 JahrenSeine markante Form verdankt der Ofen einem besonderen Werkstoff: Gusseisen. Gefertigt wird er vom ostfriesischen Traditionsunternehmen LEDA, das seit mehr als 150 Jahren auf diesen Werkstoff spezialisiert ist. Statt Bleche zu stanzen, werden die einzelnen Elemente aus flüssigem, rotglühendem Eisen gegossen. Das Verfahren erlaubt feinste Konturen und exakte Formen und macht den Ofen zugleich absolut spannungsfrei - kein lautes Knacken mehr beim Aufheizen oder Abkühlen. So entsteht eine Materialqualität, die Design und Beständigkeit gleichermaßen trägt. Angeboten wird er in zwei Größen: mit 7 Kilowatt Leistung bei 80 Zentimetern Breite oder als kompaktere Version mit 6 Kilowatt bei 64 Zentimetern Breite.Volumenstromregler sorgt für sauberen AbbrandSeine Technik ist darauf angelegt, Emissionen zu senken und den Brennstoff optimal zu nutzen. Mit 7 Kilowatt Leistung in der größeren und 6 Kilowatt in der kompakten Variante bietet er für unterschiedliche Wohnsituationen die passende Dimension. Für einen effizienten Abbrand sorgt der von LEDA entwickelte Volumenstromregler: ein Luftventil im Feuerraumboden, das beim Aufstellen einmalig eingestellt wird und Schornsteinzug sowie Brennraum dauerhaft in Einklang bringt. So verbrennt das Holz gleichmäßig, Emissionen bleiben niedrig und der Brennstoffverbrauch reduziert sich spürbar.Beim APELLA verbindet sich die Ausstrahlung eines Klassikers mit der Technik moderner Feuerstätten. Ob im Industrie-Loft, im skandinavisch geprägten Ambiente oder in zeitgemäß gestalteten Wohnräumen - sein Industrial-Design fügt sich in ganz unterschiedliche Interieurs. Damit wird er zu einem Ofen, der Beständigkeit ausstrahlt, Wohnlichkeit schafft und zugleich die Ansprüche an zeitgemäßes Heizen erfüllt.Pressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6157043