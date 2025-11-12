HANNOVER (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Hotels und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern Tui einen Gewinnsprung beschert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei konstanten Währungskursen wäre der operative Gewinn um 12,6 Prozent gestiegen und damit stärker als vom Vorstand im Sommer in Aussicht gestellt.

Der Umsatz wuchs hingegen nur um 4,4 Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Euro - tatsächlich und auch zu konstanten Wechselkursen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt einen höheren Umsatz erwartet, beim operativen Gewinn aber mit einem Ergebnis in dieser Höhe gerechnet.

Die im MDax gelistete Tui-Aktie legte nach den Nachrichten vom Nachmittag zu und lag zuletzt mit rund anderthalb Prozent im Plus. Die endgültigen Jahreszahlen, weitere Details und Prognosen für das neue Geschäftsjahr will Tui wie geplant am 10. Dezember veröffentlichen. Dann will der Vorstand auch mehr zur neuen Ausschüttungsstrategie bekannt geben./stw/he