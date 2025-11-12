Hannover (ots) -In zwei aufeinanderfolgenden Wellen rückt die HMTG mit der Winterkampagne 2025 die weihnachtliche Region Hannover in den Fokus. Den Auftakt bildet am Freitag die bundesweite Verbreitung der Beilage "Tipps & Termine/Winter 2025/2026, gefolgt vom zweiten Teil der Werbeoffensive am 24. November mit digitalen und klassischen Out-of-Home-Medien. Ziel der Kampagne ist es, die Strahlkraft der Region in der Adventszeit zu betonen und Hannover als lebendigen, einladenden und wirtschaftlich starken Standort zu präsentieren.Die Beilage "Tipps & Termine" erscheint mit einer Auflage von 1,3 Millionen Exemplaren in ausgewählten deutschlandweiten Print- und Digitalmedien sowie in Tageszeitungen in ganz Niedersachsen und den angrenzenden Regionen. Sie bietet eine große Bandbreite an Event-Tipps, Erlebnispaketen und weiteren Anlässen, die Lust machen, Hannover und die Region in der Winter- und Weihnachtszeit zu erleben.Zu den Höhepunkten zählt das Übernachtungsangebot im 4**** Superior-Hotel "Love You For Infinity", das einen Besuch der Blockbuster-Ausstellung von Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami im Sprengel Museum beinhaltet.Familien dürfen sich z.B. auf das diesjährige Paket zum GOP-Kindermusical "Jim Knopf" freuen, während das Übernachtungspaket zum Jahreswechsel mit der HCC-Silvesterparty und Late Check-outzu den beliebten Klassikern gehört.Die Beilage "Tipps & Termine" finden Sie zur Ansicht hier. (https://hannover-living.de/tipps-termine/tipps-termine/1/?utm_source=Presseverteiler_na&utm_medium=text&utm_campaign=ver_presse-tipps&termine_deu-reg)Am Montag, 24. November, folgt der zweite Teil: Mit einer bundesweiten Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Offensive wird die festliche Stimmung in der Region Hannover großflächig sichtbar. Unter dem Kampagnenmotto "Hannover verschenken" präsentieren z.B. Großflächenplakate und digitale Citylight-Poster an insgesamt 506 Standorten die Themenwelten Magie, Konzerte, Kultur und Erlebnisse. Die Motive vereinen die traditionellen Weihnachtsmärkte, vielfältige Veranstaltungen und attraktive Erlebnispakete, die die Adventszeit in der Region Hannover besonders gestalten.Mehr dazu finden Sie unter www.hannover-verschenken.de (https://hannover-living.de/highlights-im-winter?utm_source=Presseverteiler_na&utm_medium=text&utm_campaign=ver_presse-highlights_deu-reg)Pressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/6157065