Die Aktie von Equinor kommt im Börsenjahr 2025 einfach nicht wirklich vom Fleck. Aktuell haben sich die Anteilscheine des norwegischen Gas- und Ölproduzenten seit Anfang Januar sogar etwas verbilligt. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. So liegt der Preis für europäisches Erdgas trotz der geringen Füllstände der Gasspeicher nahe des Jahrestiefs.Am Dienstag wurde der richtungsweisende TTF-Terminkontrakt für Lieferungen in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 30,94 Euro je Megawattstunde ...

