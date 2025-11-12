Vector hat das neue Hardware-in-the-Loop-Testsystem vCTS.performance vorgestellt. Es wurde für die Prüfung der Ladekommunikation von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur entwickelt und erfüllt die hohen Leistungsanforderungen des Megawatt Charging Systems (MCS). Das zusammen mit EA Elektro-Automatik entwickelte System unterstützt gleichzeitig andere gängige Ladestandards und ist ab sofort verfügbar, wie Vector mitteilt. Das System liefert skalierbare ...

