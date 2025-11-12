Die beiden britischen Unternehmen ZeroAvia und Hybrid Air Vehicles wollen an einer Wasserstoff-Variante des Luftschiffs Airlander 10 arbeiten. Davon versprechen sich die Partner einen vollständig emissionsfreien Flugbetrieb mit mehr als 100 Passagieren an Bord. ZeroAvia und Hybrid Air Vehicles haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit an einer H2-Version des Airlander 10 unterzeichnet. Die mit dem britischen Luftschiff verbundene Vision ist ...

