Silber auf dem Weg zu 90 Dollar? Alle Silberpreis Prognosen im Überblick

Silber erlebt seine Renaissance: Nach Jahren im Schatten des Goldes hat das Metall neue Stärke entwickelt. Die Nachfrage aus Industrie und Energiewende steigt rasant, während Experten zugleich vor Engpässen am physischen Markt warnen. Steht Silber 2026 tatsächlich bei 90 Dollar pro Unze? Ein Blick auf Daten, Dynamik und die neue Rolle des weißen Metalls.

Silber trotzt der Korrektur

Silber hat in den vergangenen Monaten ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung durchbrach der Preis im Oktober 2025 die historische Marke von 50 Dollar pro Unze und erreichte kurz darauf ein Hoch bei 54 Dollar. Zwischenzeitlich folgte zwar eine deutliche Korrektur, die den Kurs bis in den Bereich von 46 bis 48 Dollar führte. Viele Analysten werteten diese Bewegung zunächst als Zeichen einer Überhitzung und warnten vor einem Rückschlag. Doch die Marktreaktion fiel bemerkenswert stabil aus: Silber hat sich rasch erholt und notiert inzwischen wieder deutlich über der Marke von 50 Dollar.

Im Gegensatz zu den spekulativen Preisspitzen von 1980 und 2011, die von abrupten Preissprüngen und anschließenden Einbrüchen geprägt waren, verläuft die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich ruhiger und fundamentaler. Experten deuten diese Entwicklung als Ausdruck einer strukturellen Neubewertung. Der Markt scheint nicht von kurzfristiger Euphorie, sondern von einem tiefgreifenden Wandel in den Nachfrage und Angebotsstrukturen getrieben zu sein - ein Unterschied, der diesmal das Potenzial für einen nachhaltigen Bullenmarkt eröffnet.

Nachfrage treibt den physischen Markt an

Die strukturelle Knappheit am physischen Markt wird immer offensichtlicher. Wegen Arbitragegeschäften und Zollrisiken wurden in den vergangenen Monaten große Mengen Silber aus London nach New York verlagert , ein logistischer Kraftakt, der die Preise kurzfristig nach oben trieb. In London kam es zu Engpässen, die sich in einer seltenen Backwardation zeigten: physisches Silber war teurer als Terminlieferungen. Die Leasingraten stiegen zeitweise auf über 30 Prozent. Diese Entwicklung signalisiert, dass der physische Markt beginnt, den Preis zu diktieren, nicht länger der Futureshandel.