Exstent, ein in Großbritannien ansässiges Medizintechnikunternehmen, das personalisierte externe Aortenunterstützung zur Erhaltung der natürlichen Aorta entwickelt, gab heute die Ernennung von Matt Thompson zum Chief Executive Officer bekannt, der das Unternehmen in die nächste Phase seines globalen Wachstums führen soll.

Matt bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in klinischer und kommerzieller Führungsarbeit bei Exstent ein. Zuvor hatte er Führungspositionen inne, darunter die des Präsidenten und CEO bei Endologix, wo er das Unternehmen 2021 durch eine Umstrukturierung, das Wachstum des Portfolios und die Übernahme von PQ Bypass führte. Zu Beginn seiner Karriere war Matt Professor für Gefäßchirurgie am St. George's Hospital der University of London und beratender Gefäßchirurg am St. George's Vascular Institute. Seine Erfahrung in der Integration neuartiger Gefäßtechnologien in etablierte kommerzielle Strukturen passt gut zur strategischen Ausrichtung von Exstent.

"Die personalisierte externe Aortenstütze von Exstent ist ein bedeutender Fortschritt in der Behandlung von Erkrankungen der aufsteigenden Aorta", sagte Matt Thompson, CEO von Exstent. "Sie bewahrt die natürliche Anatomie und bietet eine weniger invasive Alternative zum offenen Transplantatersatz. Mein Fokus liegt darauf, auf der starken klinischen Grundlage des Unternehmens aufzubauen, den Zugang durch Zusammenarbeit zu erweitern und Exstent für nachhaltiges Wachstum zu positionieren."

Die Flaggschiff-Innovation von Exstent, Exovasc®, ist eine maßgeschneiderte externe Stütze, die die großen Blutgefäße des Körpers verstärkt und deren Erweiterung und Dissektion verhindert. Sie wird mittlerweile in mehr als 40 führenden Herzzentren in Großbritannien, Europa, Australien und darüber hinaus eingesetzt. Über 1.500 Patienten wurden damit behandelt, wobei Langzeitdaten eine ausgezeichnete Sicherheit, Klappenpreservation und Haltbarkeit belegen. Exstent bereitet sich durch strategische Partnerschaften und eine skalierte Fertigung auf eine breitere klinische Anwendung vor.

Peter Phillips, Vorsitzender von Exstent, fügte hinzu: "Exstent tritt in eine bedeutende Expansionsphase ein. Die klinische Expertise und die kommerzielle Führungskompetenz von Matt werden entscheidend dazu beitragen, dass wir von einer soliden Grundlage zu einer breiteren Anwendung übergehen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern, die unser Engagement für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Aortenerkrankungen teilen."

Über Exstent

Exstent Ltd ist ein in Großbritannien ansässiges Medizintechnikunternehmen, das die Behandlung von Aortenerkrankungen durch personalisierte externe Unterstützung vorantreibt. Sein Exovasc®-Implantat bietet ein patientenspezifisches Netz, um eine Erweiterung der aufsteigenden Aorta zu verhindern und die Klappe zu stützen, und stellt damit eine weniger invasive Alternative zu chirurgischen Transplantaten dar.

Exstent wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tewksbury. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, personalisierte externe Aortenunterstützung für Patienten weltweit verfügbar zu machen.

