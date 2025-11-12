Martinsried (ots) -Sie leben mit PBC oder möchten mehr darüber erfahren? In einer deutschlandweiten Aktion informieren erfahrene Expert:innen über Symptome, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten und das Leben mit der Erkrankung. Während in Berlin, Bochum, Hamburg, Mannheim, München und Münster Interessierte vor Ort die Möglichkeit haben, sich direkt auszutauschen, wird am 22. November auch eine Online-Veranstaltung angeboten. Die Aktionswebseite hält alle Informationen zu den Veranstaltungen parat und bietet die Möglichkeit, sich für einen der Termine zwischen dem 17. und 25. November anzumelden: http://leben-mit-pbc.g2b.events/Die PBC ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung der Leber, die unbehandelt zur Zerstörung der Gallengänge führt. Durch die Schädigung kann die Galle nicht mehr richtig abfließen und es kommt zu einem Gallenstau (Cholestase) mit einem Anstieg von Gallensäure im Blut. Die angesammelten Gallensäuren wirken zelltoxisch und schädigen die Leberzellen zusätzlich. Dies kann zu einer Leberfibrose und -zirrhose führen.[1-5]Verständliche Vorträge und persönliche GesprächeWas ist PBC, wie wird sie diagnostiziert, welche Auswirkungen auf den Alltag von Patient:innen hat die Erkrankung, und welche Behandlungsmethoden gibt es? Innerhalb von zwei Stunden werden diese und viele weitere Aspekte von erfahrenen Expert:innen näher beleuchtet. Bei jeder Veranstaltung werden auch Patient:innen oder Vertreter:innen von Selbsthilfegruppen involviert sein und ihre Perspektive mit in die Diskussion einfließen lassen. Es bleibt außerdem ausreichend Raum und Zeit für die Fragen der Teilnehmer:innen und den persönlichen Austausch.Termine in chronologischer Reihenfolge17. November 2025, 17:00-19:00 Uhr: Dorint Hotel, Mannheim19. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: DesignOffices Humboldthafen, Berlin20. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: Mercure Hotel Bochum City, Bochum20. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: DesignOffices Hammerbrook, Hamburg21. November 2025, 17:00-19:00 Uhr: DesignOffices Nove, München22. November 2025, 10:00-12:00 Uhr: Online-Veranstaltung (Zugangsdaten per E-Mail)25. November 2025, 18:00-20:00 Uhr: Factory-Hotel, MünsterJetzt informieren und anmeldenWeitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:http://leben-mit-pbc.g2b.events/. Die Teilnahme ist kostenlos.Literatur:1. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol. 2017; 67(1): 145-1722. American Liver Foundation. Primary biliary cholangitis (PBC). https://ots.de/EmGJz3; letzter Zugriff: März 20253. Lindor KD et al. Hepatology. 2019; 69(1): 394-4194. Onofrio FQ et al. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2019; 15(3): 145-1545. Trivella J et al. Hepatol Commun. 2023; 7(6): e0179Über Gilead SciencesGilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seit mehr als drei Jahrzehnten medizinische Durchbrüche anstrebt und erreicht, mit dem Ziel eine gesündere Welt für alle Menschen zu schaffen. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung innovativer Arzneimittel zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten wie HIV, virale Hepatitis, COVID-19, Krebs und entzündliche Erkrankungen. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, und ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig.Für weitere Informationen zu Gilead Sciences besuchen Sie bitte die Website www.gilead.com oder www.gileadsciences.de, folgen Sie Gilead auf X/Twitter (@Gilead Sciences) und LinkedIn (@Gilead-Sciences Germany).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-Privat Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse eventuell wesentlich von den im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ereignissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Einzelheiten zu diesen und weiteren Risiken sind im Quartalsbericht von Gilead auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2025 zu Ende gegangene Quartal enthalten, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Gilead gegenwärtig vorliegen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.DE-UNB-4042Unternehmenskontakt:Gilead Sciences GmbHArne NeumeyerFraunhoferstr. 17, 82152 MartinsriedTel.: 089 / 89 98 90 47, Fax: 089 / 89 98 90 50E-Mail: arne.neumeyer@gilead.comPressekontakt:AIDGENCY GmbHPatrick DallmannDachauer Straße 36, 80335 MünchenTel.: 0152 / 29547863, Fax: 089 / 461 36 130E-Mail: patrick.dallmann@aidgency.deOriginal-Content von: Gilead Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41697/6157093