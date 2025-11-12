SIGNAL IDUNA steigt als strategischer Investor bei dem Anbieter von Cybersicherheitslösungen Perseus ein. Beide Unternehmen intensivieren damit ihre bestehende Zusammenarbeit. Ziel sei, Synergien zu nutzen und gemeinsam an Lösungen zur Absicherung von Firmen vor digitalen Risiken zu feilen. Perseus Technologies hat die SIGNAL IDUNA Gruppe als strategischen Investor gewonnen. Beide Unternehmen verbindet bereits eine langjährige Kooperation. Seit 2018 erweitert SIGNAL IDUNA ihre Cyberpolicen mit den ...

