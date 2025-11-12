Ethereum Prognose: Startet im Dezember die ETH-Rallye durch das Fusaka-Upgrade?

Ethereum (ETH) steht vor einem entscheidenden Meilenstein: Mit dem Fusaka-Upgrade am 3. Dezember könnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt neuen Auftrieb erhalten. Analysten sprechen bereits von einem möglichen Rallye-Katalysator, der die ETH-Kurse im Dezember deutlich nach oben treiben könnte.

Was steckt hinter dem Fusaka-Upgrade?

Ethereum hat turbulente Monate hinter sich. Nach dem Allzeithoch von 4.953 US-Dollar im August fiel der Kurs bis auf 3.000 US-Dollar, bevor eine Erholung auf aktuell rund 3.468 US-Dollar einsetzte. Noch kämpft ETH jedoch mit dem Widerstand bei 3.500 US-Dollar - eine Marke, die für den Start der nächsten Aufwärtsphase entscheidend sein dürfte.

Das Fusaka-Upgrade soll Ethereum skalierbarer, effizienter und nutzerfreundlicher machen. Die drei wichtigsten Punkte:

Block-Gas-Limit-Erhöhung: von 45 auf 150 Millionen - das Netzwerk kann künftig dreimal so viele Transaktionen pro Block verarbeiten.

von 45 auf 150 Millionen - das Netzwerk kann künftig verarbeiten. Peer Data Availability Sampling: verbessert die Datenverfügbarkeit und verhindert Engpässe.

verbessert die Datenverfügbarkeit und verhindert Engpässe. Verkle Trees: neue Datenstruktur, die Speicher spart und die Synchronisation von Nodes beschleunigt.

Diese Änderungen sollen Ethereum im Wettbewerb mit Hochgeschwindigkeits-Blockchains wie Solana oder Avalanche stärken.

"Das Fusaka-Upgrade ist der wichtigste Schritt seit The Merge. Es bringt Ethereum näher an den Masseneinsatz im DeFi- und NFT-Sektor",

erklärt Analyst Jonny B.

Wird das Upgrade den Kursimpuls liefern?

Historisch betrachtet, haben große Ethereum-Upgrades häufig für starke Kursanstiege gesorgt - etwa The Merge 2022 oder Dencun 2024. Auch diesmal könnte das Zusammenspiel aus technologischem Fortschritt und steigender Erwartungshaltung den Kurs treiben.

Bullisches Szenario:

Das Upgrade löst FOMO aus - Anleger steigen vorab ein.

aus - Anleger steigen vorab ein. Höhere Netzwerkauslastung erhöht Gebühren und Nachfrage nach ETH.

Große Wallets akkumulieren: Ein Wal erwarb kürzlich rund 400.000 ETH im Wert von 1,38 Milliarden US-Dollar.

Bärisches Szenario:

Bleibt ETH unter 3.500 US-Dollar , droht ein Rücksetzer.

, droht ein Rücksetzer. Analyst Ted Pillows warnt:"Solange ETH unter 3.500 US-Dollar bleibt, ist das kurzfristige Risiko nach unten größer als die Chance nach oben."

Ein Rückfall auf 3.150 bis 3.300 US-Dollar ist laut ihm möglich, falls der Widerstand nicht gebrochen wird.

Fazit: Dezember wird zur Bewährungsprobe für Ethereum

Das Fusaka-Upgrade könnte Ethereum in eine neue Phase der Netzwerkeffizienz und institutionellen Akzeptanzführen.

Doch die kurzfristige Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, ob ETH die 3.500-Dollar-Marke überwindet. Erst dann wäre der Weg frei für einen Anstieg Richtung 4.300 US-Dollar oder sogar neue Jahreshochs.

PepeNode: Virtuelles Mining mit Meme-Power

Während Ethereum auf technologische Weiterentwicklung setzt, zieht ein neues Projekt die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich - PepeNode (PEPENODE).

Das Projekt kombiniert virtuelles Mining, Gamification und Staking zu einem nachhaltigen Krypto-Ökosystem.

So funktioniert PepeNode:

Nutzer errichten virtuelle Mining-Rigs über Smart Contracts.

über Smart Contracts. Durch den Betrieb dieser Rigs verdienen sie PEPENODE-Token .

. Upgrades erhöhen die Mining-Erträge.

Ein Referral-System und Leaderboard fördern Community-Aktivität.

Aktuell befindet sich das Projekt im Presale, bei dem Tokens zum Festpreis von 0,0011454 US-Dollar über die offizielle Website verkauft werden.

Bereits über 2 Millionen US-Dollar an Investments wurden eingesammelt. Anleger können ihre Coins außerdem im Staking anlegen und bis zu 600 % Rendite pro Jahr erzielen.

Jetzt PEPENODE im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.