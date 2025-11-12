EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

12.11.2025 / 16:25 CET/CEST

Ein Bericht von CMG, Beijing PEKING, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, und Spaniens Königin Letizia, die König Felipe VI. von Spanien auf seinem Staatsbesuch in China begleitet, haben am Mittwoch das Beijinger Servicezentrum für Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen besucht. https://german.cgtn.com/2025/11/12/ARTI1762949450524274 In dem Servicezentrum hörten Peng und Königin Letizia sich die Vorstellung der Projekte für Menschen mit Behinderungen an und besuchten eine Themenausstellung zu den Paralympischen Winterspielen 2022 in Beijing. Anschließend besuchten sie die Ausstellungshalle für hochtechnologische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen und den gemeinnützigen Lesebereich, wo sie sich über die Anwendung von Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen, Leseaktivitäten für Kinder mit Behinderungen und die barrierefreien Einrichtungen im Land informierten. Peng Liyuan und Königin Letizia unterhielten sich herzlich mit behinderten Menschen, die in dem Zentrum an Back-, Handwerks- und Malkursen teilnahmen. Sie besuchten auch Kinder mit Behinderungen, die eine Rehabilitationsbehandlung erhielten. In einer warmen und herzlichen Atmosphäre sangen die Kinder mit Sehbehinderungen in dem Zentrum für die Gäste das chinesische Lied "Songs and Smiles". Peng erklärte, die Belange von Menschen mit Behinderungen erforderten gemeinsame Anstrengungen und die Unterstützung aller Beteiligten, um ihnen eine bessere Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Sie hoffe, dass China und Spanien den Austausch und die Zusammenarbeit verstärkten, um die Träume von Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Königin Letizia erkundigte sich ausführlich nach der Entwicklung der Belange von Menschen mit Behinderungen in China, insbesondere nach der Beschäftigungssituation von behinderten Frauen und lobte die Erfolge, die China in dieser Hinsicht erzielt hat. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821218/image_5052246_47280409.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/peng-liyuan-und-spaniens-konigin-letizia-besuchen-servicezentrum-fur-menschen-mit-behinderungen-in-beijing-302613215.html



