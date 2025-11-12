Frankfurt (ots) -Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung und der Sanitätsdienst der Bundeswehr feiern die ersten 18 Absolventen ihres 2023 aufgelegten gemeinsamen Entwicklungsprogramms "Klinische Talente in Führung". Die Zeugnisse des ersten Jahrgangs wurden am 10. November 2025 in einer feierlichen Zeremonie am FOM Hochschulzentrum in Frankfurt am Main im Namen der Konzernleitung durch Prof. Dr. med. Matthias Münzberg überreicht, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer Medizin der BG Unfallklinik Frankfurt am Main."Erfolg hängt maßgeblich von guter Führung ab. Dazu gehören unter anderem Teamgeist, Mut und der Wille, Entscheidungen zu treffen", betont Münzberg. "Wir haben die Besten der Besten für diese Nachwuchsförderung ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch!""Heute reicht es nicht mehr, nur fachlich kompetent zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam dieses Format gefunden haben, um den Führungskräften von morgen auch den feinen aber sehr klaren Unterschied zwischen Management und Führung vermitteln zu können", erläutert Generalstabsarzt Dr. med. Johannes Backus.Zielgruppe des Entwicklungsprogramms sind Ärztinnen und Ärzte, die bei einem der beiden Kooperationspartner tätig sind und sich noch in der Facharztausbildung befinden oder diese gerade abgeschlossen haben. Das Programm umfasst sechs Module und vermittelt u.a. wichtige Sozialkompetenzen, die bei einer zukünftigen Leitung von Organisationseinheiten in Krankenhäusern und anderen medizinischen Bereichen helfen sollen. Das erste Modul "Grundlagen des Führungshandelns" fokussiert auf unterschiedliche Formen des Führens und Handelns aus der Perspektive der Ökonomik. Auch die weiteren Module stellen Führungsaspekte in den Mittelpunkt. Dazu gehört die eigene Rolle als Führungsperson, die Interaktion mit Mitarbeitenden und der Umgang mit Veränderungsprozessen.Die Lehrinhalte wurden von der Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg aufgesetzt und gemeinsam mit der FOM - Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt am Main umgesetzt."Klinische Talente in Führung" ist das Ergebnis der seit 2019 bestehenden Kooperation zwischen den BG Kliniken und dem Sanitätsdienst der Bundeswehr, mit der beide Partner aktiv den Erfahrungsaustausch in Aus- und Weiterbildung sowie den Wissenstransfer in Forschung und Lehre fördern wollen. Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf einer engeren Verzahnung der medizinischen Leistungsangebote beider Krankenhausgruppen.Weitere Informationen: Erfolgreiche Kooperation: BG Kliniken und Bundeswehrkrankenhäuser | BG Kliniken (https://www.bg-kliniken.de/bg-kliniken-und-bundeswehrkrankenhaeuser/)Informationen zum Sanitätsdienst der Bundeswehr: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/unterstuetzungsbereich/sanitaetsdienstPressekontakt:Kommando Gesundheitsversorgung der BundeswehrPressestelleKdoGesVersBwPresse@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6157121