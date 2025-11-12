Rekordmengen an Avocados und ein Exportwert von 438 Millionen US-Dollar unterstreichen die Rolle von DP World bei der Förderung der globalen Agrarexporte Perus

CALLAO, Peru, Nov. 12, 2025hat seine Position als führender Umschlagplatz für peruanische Agrarexporte gefestigt und in der Saison 2025 60 % der Avocado-Lieferungen des Landes über den Hafen von Callao abgewickelt. Zwischen Januar und September wurden am South Pier Terminal von DP World 22.600 TEU Avocados umgeschlagen, ein Rekordvolumen, das die Rolle von Callao als Perus wichtigstem Exportzentrum für Frischwaren unterstreicht.

Insgesamt wickelte DP World Avocado-Exporte im Wert von 438,3 Millionen US-Dollar (gemessen auf FOB-Basis) ab, was den größten Anteil der 736,8 Millionen US-Dollar ausmacht, die während der Saison 2025 über Callao umgeschlagen wurden.

Peru hat seine Position als weltweit zweitgrößter Avocado-Exporteur hinter Mexiko gefestigt, was auf die starke globale Nachfrage und zunehmend effiziente Logistiknetzwerke zurückzuführen ist. Laut der Vereinigung der Produzenten und Exporteure von Hass-Avocados aus Peru(ProHass) erreichten die nationalen Avocado-Exporte im Jahr 2025 690.000 Tonnen, was einem Anstieg von 37 % gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht.

Diese Leistung unterstreicht die strategische Bedeutung des Hafens von Callao für den Erfolg Perus im Bereich der Agrarexporte. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 32.400 TEU Avocados über Callao umgeschlagen, die Hälfte davon wurde von DP World abgewickelt. Bis Ende September 2025 stieg der Umschlag auf 37.678 TEU, wobei DP World den größten Anteil verwaltete.

Carlos Merino, CEO von DP World in Peru, Ecuador und Kolumbien, erklärte: "Diese Leistung bestätigt erneut die führende Rolle von Callao als wichtiges Logistikzentrum für den Export peruanischer Avocados in internationale Märkte. Wir bei DP World sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass dieses symbolträchtige Produkt der peruanischen Landwirtschaft Verbraucher auf der ganzen Welt effizient und sicher erreicht - wodurch die Wertschöpfungskette des Agrarexports des Landes gestärkt und ein Beitrag zur nationalen Wettbewerbsfähigkeit geleistet wird."

Die Hauptzielmärkte für peruanische Avocado-Exporte waren Europa (67,5 %), gefolgt von Nordamerika (15,35 %), Südamerika (7,75 %), Asien (7,71 %), Mittelamerika (1,28 %) und Afrika (0,40 %).

Ausweitung der Logistik für verderbliche Güter über den Seefrachtverkehr hinaus

Die Führungsposition von DP World in der Agrarlogistik erstreckt sich nun auch auf den Luftfrachtbereich. Im vergangenen Monat koordinierte das Unternehmen erfolgreich seine ersten speziellen Charterflüge, mit denen mehr als 400 Tonnen frisch geerntete Blaubeeren von Chiclayo und Trujillo nach New York transportiert wurden. Mit dieser Maßnahme erfolgte der Einstieg von DP World in die Luftfrachtlogistik in Peru, wobei Kühlkettenlogistik, Spedition und durchgängige Mehrwertdienste für Exporteure integriert wurden.

Mit einer fortschrittlichen Hafeninfrastruktur, digitalisierten Frachtabläufen und spezialisierten Kühlkettenkapazitäten spielt DP World weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Anbindung peruanischer Produzenten an globale Märkte und unterstützt damit das langfristige Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der Agrarwirtschaft des Landes.

