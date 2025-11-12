Die Aktie von Hensoldt ist in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Der CEO hat das genutzt, um weitere Aktien zu kaufen. Sollten Investoren diesem Beispiel folgen? Hensoldt-Aktie unter Druck: Ist sie zu hoch geflogen? Grund zur Klage über eine schwache Performance sollten beim Spezialisten für Luftverteidigung und elektronische Kampfführung Hensoldt nur die wenigsten Anlegerinnen und Anleger haben. Gegenüber dem Jahreswechsel notiert die ...

