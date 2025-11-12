© Foto: Midjourney

Die einen finden sie hässlich, die anderen sehen einen Sammlerwert: Pop Marts Labubu-Puppen haben die Herzen erobert - und treiben eine der heißesten Aktiengeschichten Chinas an.Die Labubu-Figuren des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart haben nicht nur Fans begeistert, sondern auch an der Börse für Furore gesorgt: Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 270 Prozent gestiegen und erreichte am 26. August ein Rekordhoch von 339,8 Hongkong-Dollar (43,71 US-Dollar). Doch hinter dem Hype tut sich eine Kluft auf - zwischen jenen, die an die emotionale Markenmacht glauben, und Investoren, die vor einer weiteren kurzlebigen Konsumwelle warnen. Seit dem August-Hoch ist die Aktie um gut 30 …