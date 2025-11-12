Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG Unternehmen: Bike24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2025 Kursziel: 3,90 EUR (zuvor: 3,70 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Bike24 fährt weiter auf Erfolgskurs



Bike24 hat am 12.11. die Neunmonatszahlen veröffentlicht. Diese zeigen eine anhaltend starke Wachstumsdynamik und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 25,5% auf 220,9 Mio. EUR, im dritten Quartal allein um 31,7% auf 82,8 Mio. EUR.



Starkes Umsatzplus bei Bikes und PAC - Profitabilität zieht an: Das Wachstum wurde sowohl durch den Kernmarkt DACH (+35,6%) als auch durch die lokalisierten Märkte (+31,7%) getragen, wobei Polen und Finnland mit +62,9% besonders stark zulegten. Innerhalb der Produktsegmente stiegen die Umsätze mit Kompletträdern um 32,5% auf 17,8 Mio. EUR, während das PAC-Segment um 31,5% auf 65,0 Mio. EUR wuchs. Auch die Profitabilität hat sich im Berichtsquartal deutlich verbessert. Das bereinigte EBITDA legte um 111,5% yoy auf 5,3 Mio. EUR zu, die Marge stieg auf 6,4% nach 4,0% im Vorjahr. Neben dem Umsatzwachstum trugen die unterproportionale Kostenentwicklung und die optimierte Personalstruktur zu dieser Entwicklung bei. So sank die Personalkostenquote im Quartal auf 8,0% (Q3/24: 9,9%).



Reichweite wächst, Monetarisierung zieht nach: Die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich binnen zwölf Monaten um 19,8% auf über 1,09 Millionen. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Bestellungen im Q3 um 33,2% yoy auf 584.272. Der Anteil wiederkehrender Kunden liegt mit 71,0% marginal unter dem Vorjahreswert, bleibt aber auf hohem Niveau. Zudem erhöhte sich der durchschnittliche Umsatz pro Kunde um 5,8%. Damit zeigt sich, dass Bike24 nicht nur Neukunden gewinnt, sondern auch die Monetarisierung pro Kunde steigert. Das Waren-Umsatz-Verhältnis sank im Q3 auf 26% (Vorjahr: 30%) und verdeutlicht die Effizienz im Working Capital Management. Der freie Cashflow stieg um 50,1% auf EUR 8,1 Mio. und unterstreicht die operative Stärke. Gleichzeitig erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand trotz der Rückführung des Darlehens auf 17,8 Mio. EUR (Ende 2024: 13,9 Mio. EUR), sodass die Liquiditätssituation weiter verbessert wurde. Mit einer Eigenkapitalquote von soliden 54,4% verfügt Bike24 über eine stabile finanzielle Basis.



Angehobene Prognose: Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung hatte Bike24 die Prognose für das Gesamtjahr bereits Ende Oktober erhöht. Wir heben nach dem finalen 9M-Bericht unsere Umsatzschätzungen sowohl für 2025 als auch die Folgejahre nochmals leicht an. Für Q4 erwarten wir mit 62 Mio. EUR nun 25% mehr Erlöse als in Q4/24, ehe die Dynamik aufgrund der höheren Vergleichsbasis in den Folgequartalen etwas nachlassen dürfte. Dennoch dürften die Zuwächse u.E. auch in 2026 ff. im zweistelligen Bereich liegen.



Fazit: Bike24 überzeugt mit starkem Wachstum, verbesserter Profitabilität und solider Bilanzstruktur. Wir erhöhen unser Kursziel auf 3,90 EUR und erneuern das Kaufen-Votum.







