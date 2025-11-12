Der Kurs von Ethereum stand zuletzt ordentlich unter Druck. Doch folgt bald eine massive Rallye? Einer aktuellen Prognose zufolge könnten bis Januar mehr als +100% möglich sein. Deutliche Chancen bei Ethereum? Tom Lee, Chefstratege von Fundstrat und der führende Kopf hinter der ETH-Holding Bitmine, hat sich kürzlich erneut extrem positiv für den weiteren Kursverlauf von Ethereum geäußert. Dabei verwies der Experte auf eine These der Fondsmanagerin ...

