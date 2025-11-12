Mit dem Plus von über einem Prozent und dem Ausbruch zumindest aus seinem kurzfristigen Seitwärtstrend hat der DAX zur Abwechslung heute mal so etwas wie ein Eigenleben entwickelt. Obwohl die Kurse in New York nach anfänglicher Euphorie nach der Einigung im Haushaltsstreit eher auf der Stelle treten, kam in Frankfurt bereits gestern nach dem offiziellen Xetra-Schluss positive Dynamik auf. Heute Morgen nun setzte der Index zum lang ersehnten Befreiungsschlag an und überwand kurzzeitig sogar die Marke von 24.400 Punkten.

Auf diesem Niveau notierte der Index das letzte Mal vor genau einem Monat, um in den folgenden Wochen mehrmals die Unterstützungszone zwischen 23.500 und 23.700 Punkten erfolgreich zu testen. Nimmt der DAX das aktuelle Niveau mit in den Feierabend, würde er die Tür zum Allzeithoch und der darüberliegenden psychologischen Barriere 25.000 weit aufstoßen. Im anderen Fall droht nach dem großen Schluck aus der Pulle von fast 1.000 Punkten in nur vier Handelstagen ein technisch bedingter Rücksetzer und zunächst der Verbleib im übergeordneten Seitwärtstrend.

Mit einer Mehrheit im US-Repräsentantenhaus heute Abend für die Übergangsfinanzierung bis Ende Januar würde auch die zweite Hürde auf dem Weg zu einer Beendigung des Stillstands im Staatsapparat und damit viel Unsicherheit aus dem Markt genommen. Denn die Unterschrift des US-Präsidenten wäre dann nur eine Formalie. Doch ob tatsächlich wie im Senat auch heute genug Demokraten gegen ihre Parteilinie stimmen werden, ist offen. Viele dürften schon die Zwischenwahlen im kommenden Jahr im Blick haben und abwägen, welche Entscheidung ihnen von ihren Wählern übler genommen werden könnte - ein andauernder Shutdown oder das Einknicken vor dem Widersacher Trump. Es bleibt also spannend!

