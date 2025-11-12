www.bernecker.info

Beim kalifornischen Spezialisten für Electronic Design Automation, wichtiges Werkzeug z. B. für das Halbleiterdesign, folgt auf die Übernahme von Ansys nun eine Restrukturierung: Ca. ein Zehntel der Belegschaft wird abgebaut, was zum Großteil schon bis Geschäftsjahresende erledigt sein soll.Mit rund 28.000 Beschäftigten hat das 1986 gegründete Unternehmen in den vergangenen vier Quartalen ca. 6,5 Mrd. $ Umsatz erzielt. Die Nettomarge liegt knapp unter 18 % (Quelle: cnbc.com). Die Stellenstreichungen führen, so die Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC, zu einer Belastung von 300 bis 350 Mio. $ vor Steuern. Zu einem erheblichen Teil handelt es sich um Abfindungen; rein rechnerisch bis zu 125.000 $ Aufwand je abgebauter Stelle.Der Stellenabbau soll laut Management auch die Wahrnehmung von Wachstumschancen ermöglichen. Der nun ebenfalls gemeldete Weggang des Chief Revenue Officers steht mit dem Abbauplan vermutlich in keiner Beziehung, hier läuft die Suche nach einem Nachfolger.Den nächsten Zahlentermin am 10. Dezember zum Q4 wartet man als interessierter Investor eher noch ab. Eine Alternative wäre es, direkt der Einstufung durch KeyBanc als "Overweight" mit Kursziel 590 $ zu folgen.Die SYNOPSIS-Aktie stand im frühen offiziellen US-Handel bei + 0,7 %. Seit Jahresbeginn hat der Titel allerdings ca. 18 % nachgegeben. Im Chartverlauf wirkt SYNOPSYS wie ein klarer KI-Profiteur mit Aufwärtstrend seit Einführung von ChatGPT Ende November 2022. Zweimal wurde seitdem das Kursniveau oberhalb von 600 $ erreicht.Seit Spätsommer 2024 rangiert "SNPS" (Nasdaq-Kürzel) allerdings in einer breiten Spanne. Mit Unterstützungszone unterhalb von 400 $, die sich bisher dreimal als wirksam erwiesen hat. Die jetzt angepeilte Verschlankung ist keine Garantie, das erst Ende Juli markierte Allzeithoch 651,73 $ demnächst wieder zu erreichen bzw. zu überwinden.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.