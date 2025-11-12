Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 novembre/November 2025) - The common shares of Beyond Oil Ltd. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, November 12, 2025.

The Issuer will continue to trade on the Toronto Stock Exchange.

For further information please see the Issuer's news release.

_________________________________

Les actions ordinaires de Beyond Oil Ltd. (l'« Émetteur ») seront radiées de la CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 12 novembre 2025.

L'émetteur continuera à être négocié sur la Bourse de Toronto.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'Émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 12 NOV 2025 Symbol(s)/Symbole(s): BOIL

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)