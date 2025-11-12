FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
ESP: ACS, Q3-Zahlen
LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren
09:30 DEU: DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor
09:30 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität»
10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe
11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
+ 1415 Pk
BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
